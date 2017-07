PO, N, PSL: reprezentant ratusza powinien stawić się przed komisją weryfikacyjną

Dobrze by było, gdyby choć reprezentant warszawskiego ratusza stawił się przed komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji - zgadzają się politycy PO, Nowoczesnej i PSL. Według PiS to kolejny problem PO. Kukiz'15 uważa, że prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna podać się do dymisji.