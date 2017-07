W Będzinie ok. 8 tys. mieszkańców nie ma wody prawidłowej jakości. W sobotę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej powiadomił o stwierdzonych przekroczeniach parametrów mikrobiologicznych (bakteria z grupy coli) w próbkach wody przeznaczonej dla śródmieścia i Osiedla Zamkowego w tym mieście.

Oznacza to, że ich mieszkańcy nie powinni korzystać z wody wodociągowej do celów spożywczych ani higienicznych – nawet po przegotowaniu. Woda z kranu nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia produktów spożywczych, przygotowywania lodu czy mycia naczyń kuchennych i sztućców. Nie należy się też nią myć; można jedynie używać jej w celach sanitarnych, czyli do spłukiwania toalet.

W związku z tym lokalny samorząd zaapelował o korzystanie w celach spożywczych i higienicznych z wody dostarczanej beczkowozami – w cztery miejsca na Os. Zamkowym, a także w pięć miejsc w śródmieściu. Woda z beczkowozów nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Według informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) o zanieczyszczeniu sanepid powiadomił producenta wody, wystosował decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia, a także zobowiązał stronę do przeprowadzenia działań naprawczych, poinformowania odbiorców, zapewnienia zastępczego źródła wody, przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji sieci wodociągowej oraz ustalenia i realizowania harmonogramu przedsięwzięć działań naprawczych.

Jak poinformował dąbrowski sanepid, komunikat o poprawie jakości wody zostanie wydany po uzyskaniu dwóch kolejnych wyników badań potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań mikrobiologicznych.

Według sobotniego raportu WCZK zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia bakterią z grupy coli stwierdzono też w sobotę w Boronowie w powiecie lublinieckim, gdzie liczbę mieszkańców, których dotyczy ten problem, oszacowano na ok. 3 tys. Powiadomiono o tym eksploatatora sieci i zalecono jej dezynfekcję, podejmując jednocześnie działania w zakresie powiadamiania mieszkańców i dystrybucji wody butelkowej.(PAP)