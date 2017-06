Szef MSZ Iranu wzywa UE, by pomogła obniżyć napięcie w Zatoce Perskiej

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif zaapelował w poniedziałek w Berlinie do państw UE, by wykorzystały swoje wpływy nad Zatoką Perską do obniżenia napięcia panującego tam między Katarem a Arabią Saudyjską i jej sojusznikami.