Premier była pytana w piątek na konferencji prasowej w Brukseli, czy na kongresie PiS, który odbędzie się 1 lipca w Przysusze i ma być poświęcony m.in. aktualizacji programu partii, można się spodziewać rekonstrukcji rządu.

"To co mówiłam zawsze, kiedy otrzymywałam takie pytanie, a było ich bardzo dużo, że rekonstrukcję się przeprowadza, a nie o niej opowiada. Więc pozwólcie państwo, że przy tym pozostanę" - powiedziała szefowa rządu.

Jak dodała, każdy z ministrów i wiceministrów, również premier, musi zawsze pamiętać o tym, że ma wypełniać swoje zadania. "Jesteśmy po to, żeby wypełniać program, realizować to, do czego się zobowiązaliśmy, a jeżeli ktoś tego nie realizuje, musi zawsze wiedzieć, że będzie musiał z tej drużyny odejść" - podkreśliła premier.

"Sam kongres jest ważnym wydarzeniem ze względu na to, że jest to możliwość podsumowania tego czasu, który już jest za nami, chociaż takie podsumowanie już robiliśmy wcześniej, ale też pokazania kierunków, które PiS będzie podejmowało w tych kolejnych miesiącach" - powiedziała Szydło.

"Przed nami kolejne kampanie, wybory samorządowe, potem wybory parlamentarne, a więc na pewno ten czas takiego już wytyczenia sobie i programu, i kierunku, w którym idziemy jest potrzebny. Główne wystąpienie wygłosi oczywiście pan premier Jarosław Kaczyński" - dodała.

Pierwsza część kongresu PiS odbyła się na początku lipca ubiegłego roku w Warszawie. Wówczas Jarosław Kaczyński został ponownie wybrany na prezesa ugrupowania.

Szydło zwróciła uwagę, że również 1 lipca ma się odbyć pogrzeb byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. "Jakaś reprezentacji z Polski będzie musiała w nim wziąć udział, jeszcze nie podjęliśmy decyzji kto będzie reprezentował Polskę" - zaznaczyła.

W czwartek wicepremier, prezes Polski Razem Jarosław Gowin powiedział w Polsat News2, że

Kongres, który odbędzie się 1 lipca, tylko na początku będzie kongresem PiS, potem będzie kongresem całej Zjednoczonej Prawicy.

Gowin pytany, czy będzie gościem kongresu PiS, odparł, że będzie to tylko na początku kongres PiS. "Potem, mniej więcej po godzinie, przekształci się on w kongres całej Zjednoczonej Prawicy" - dodał. "Będzie czterech mówców, czyli trzech liderów partyjnych: Jarosław Kaczyński (PiS), Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska) i ja (Polska Razem) oraz przedstawiający nowe propozycje gospodarcze wicepremier Mateusz Morawiecki" - poinformował.

