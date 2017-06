Według Tuska potrzebne są nowe narzędzia, które będą automatycznie usuwały takie materiały.

Podczas szczytu omawialiśmy "kwestie związane z terroryzmem, który jest ciągle dużym zagrożeniem. Jesteśmy zdeterminowani, aby chronić naszych obywateli" - powiedział szef Rady Europejskiej.

Jak zaznaczył, państwa UE zgodziły się zwiększać wysiłki w walce z bojownikami, którzy walczyli za granicą i wracają do Europy. "Chcemy zakończyć prace nad nowym systemem wymiany informacji dotyczących granic w tym roku. Państwa UE uzgodniły także potrzebę głębszej współpracy z przemysłem internetowym. Wzywamy firmy social media, by zrobiły wszystko co możliwe, aby chronić przed rozprzestrzenianiem się w internecie materiałów rozpowszechnianych przez terrorystów" - powiedział.

Jak wyjaśnił, w praktyce oznacza to potrzebę stworzenia nowych narzędzi, które będą lokalizowały i usuwały takie materiały automatycznie. "Jeśli będzie potrzeba, jesteśmy gotowi wprowadzić odpowiednie prawodawstwo" - powiedział.