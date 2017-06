Celem dorocznych ćwiczeń CWIX, w których bierze udział około tysiąca wojskowych z 26 państw i 88 dowództw, jest doskonalenie tzw. interoperacyjności, czyli współpracy jednostek wielonarodowych w działaniach bojowych. Testowane są m. in. zaawansowane technologie systemów dowodzenia i łączności, wypracowywane metody działań przed cyberatakami. Organizatorem CWIX jest Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (ACT) w Norfolk (Stany Zjednoczone) - jedno z dwóch strategicznych dowództw NATO - a wykonawcą podległe mu bydgoskie w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC). Tegoroczna edycja CWIX odbywa się od 12 do 29 czerwca.

"Jestem bardzo wdzięczna państwu polskiemu, że właśnie tutaj odbywa się ćwiczenie CWIX. Wielu najlepszych fachowców pracujących dla NATO, z jego różnych zakątków, bierze udział w tym ćwiczeniu. Możemy zobaczyć, jak pracujemy razem, jako sojusz" – podkreśliła Gottemoeller. Zastępczyni sekretarza generalnego NATO wskazała, że Pakt Północnoatlantycki ciężko pracuje nad włączeniem aspektu cybernetycznego we wszystkie obszary planowania i operacji.

"Kluczową kwestią jest wzmocnienie naszej czujności na zagrożenia cybernetyczne i odporności na tego typu ataki. CWIX pozwoli nam doskonalić się w tym zakresie. Cieszę się, że w Bydgoszczy możemy po raz pierwszy korzystać z doświadczalnego poligonu cybernetycznego z Estonii. To ćwiczenie pozwala nam na przetestowanie nowych koncepcji i możliwości, tak byśmy byli pewni, że dysponujemy najlepszą wiedzą strategiczną, a co za tym idzie proces podejmowania decyzji jest najlepszy z możliwych" – wskazała Gottemoeller. Oceniła, że jednym z największych atutów NATO zawsze była zdolność przystosowania się do istniejącej sytuacji.

"Ćwiczenia odbywają się w Bydgoszczy po raz siódmy. Przyczyniają się one do bardziej efektywnego wykorzystania sił NATO, których zadaniem jest demonstrowanie siły i jedności Sojuszu, odstraszanie potencjalnej agresji, a także obrona terytorium NATO, jeżeli zajdzie taka potrzeba" – mówił w Bydgoszczy wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski.

Dodał, że ćwiczenie CWIX pozwala na testowanie nowych technologii używanych w zapewnieniu interoperacyjności i zdolności działania. "Przekaz informacji i danych operacyjnych, a także ich wrażliwość na działania adwersarzy, włączając w to działania cybernetyczne, mają dla nas wszystkich kluczowe znaczenie, gdyż gwarantują efektywne sprawowanie dowództwa oraz nadzoru" – podsumował wiceszef MON.

Naczelny sojuszniczy dowódca ds. transformacji generał Denis Mercier zaznaczył, że bydgoskie ćwiczenia są elementem procesu stałej adaptacji NATO do zmieniającego się otoczenia. "Możemy trwale połączyć nasze systemy, żeby przetestować interoperacyjność. Tysiąc osób, które przybyły na ćwiczenia, to tylko ułamek ogromnej grupy ludzi, która w nim uczestniczy z różnych lokalizacji" – dodał.

Mercier podkreślił, że Polska zawsze bardzo sumiennie wywiązuje się ze swoich zobowiązań sojuszniczych, za co podziękował polskim władzom.

"Miałem okazję zobaczyć, jak funkcjonuje CWIX. JFTC gości to szkolenie od 2011 r., które jest nowatorskim przedsięwzięciem. Wierzę głęboko, że CWIX to prezentacja tego, co w NATO najlepsze. Ćwiczenia takie jak to, pomagają nam budować nasz potencjał i pokazać adwersarzom siłę. CWIX nie jest pojedynczym wydarzeniem, ale jednym z kroków na rzecz transformacji i adaptacji Sojuszu" – mówił zastępca przewodniczącego komitetu wojskowego NATO generał broni Steven Shepro.

JFTC ma siedzibę w Bydgoszczy i jest integralną częścią struktury dowódczej NATO. Centrum spełnia wyjątkową rolę skupiając się na połączonym szkoleniu na szczeblu taktycznym, organizowanym na miejscu i w innych lokalizacjach. JFTC planuje, opracowuje i prowadzi szkolenia szczebla taktycznego zgodnie z wytycznymi Naczelnego Sojuszniczego Dowództwa w Europie (SHAPE).