"Przedstawię dziś, w jaki sposób Zjednoczone Królestwo proponuje zabezpieczenie praw unijnych obywateli żyjących w Wielkiej Brytanii i jak widzimy ochronę praw brytyjskich obywateli żyjących w Europie" - powiedziała dziennikarzom w Brukseli szefowa brytyjskiego rządu.

Jak zapewniała, jej rząd chce, żeby była to jedna ze spraw, które zostaną rozwiązane na jak najwcześniejszym etapie negocjacji. Podkreśliła, że poniedziałkowe rozpoczęcie negocjacji między przedstawicielami jej gabinetu, a Komisją Europejską było bardzo konstruktywne.

Brytyjska premier zaznaczyła, że będzie też zwracać się do unijnych przywódców, by współpracowali bliżej w celu powstrzymania rozpowszechniania ekstremizmu w sieci.

Po przedstawieniu przez May pozostałym przywódcom oferty dotyczącej praw obywateli, w poniedziałek ma zostać opublikowany szczegółowy dokument przedstawiający jej założenia.

Z zapowiedzi unijnych urzędników wynika, że May ma krótko zabrać głos po kolacji w gronie 28 przywódców. Nie zaplanowano żadnej dyskusji. Następnie brytyjska premier opuści salę i rozpocznie się - z formalnego punktu widzenia - odrębny szczyt unijnej "27", podczas którego ma zapaść decyzja ws. kryteriów wyboru nowej lokalizacji dwóch unijnych agencji, które obecnie mają siedzibę w Londynie.

Zgodnie z unijnym harmonogramem negocjacje powinny zakończyć się w ciągu dwóch lat od uruchomienia artykułu 50. traktatu UE, czyli do 29 marca 2019 roku. Jak sygnalizował już wcześniej unijny negocjator Michel Barnier, liczy on na to, że negocjacje zakończą się do października 2018 roku, by parlamenty państw unijnych oraz brytyjski zdążyły ratyfikować porozumienie, jeśli uda się je wypracować w toku negocjacji.

Choć Brytyjczycy chcieli omawiać w pierwszej kolejności przyszłe relacje, zwłaszcza handlowe, ze Wspólnotą, to ostatecznie zaakceptowali plan proponowany przez UE, która nie będzie mówić o przyszłości, dopóki nie zostaną osiągnięte wystarczające postępy w sprawie uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

27 państw UE jako priorytety negocjacji zdefiniowały los obywateli obu stron po Brexicie, uregulowanie finansowych zobowiązań Londynu wobec Unii oraz kształt granicy irlandzkiej.