Sejm: Projekt noweli o spółdzielniach mieszkaniowych skierowany do komisji

Rządowy projekt noweli o spółdzielniach mieszkaniowych dostosowuje przepisy obowiązującej ustawy do wyroków TK oraz usprawnia działalność spółdzielni - mówił we wtorek w Sejmie wiceminister w MIB Kazimierz Smoliński. Projekt skierowano do dalszych prac w komisji.