Kukiz'15: Orzeczenie TK to totalna rewolucja. Jest trudne do zaakceptowania

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że przepisy o obecnych zasadach wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne.źródło: ShutterStock

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego to totalna rewolucja, będzie dla nas trudne do zaakceptowania - powiedział we wtorek PAP poseł Kukiz'15 Grzegorz Długi.