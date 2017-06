"Zatrzymany mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka z uprzedzeniem o możliwości postawienia zarzutu. Na obecnym etapie zebrane przez nas materiały nie dały podstaw do przedstawienia mu zarzutu czynnej napaści na funkcjonariusza. W dalszym ciągu analizujemy wszystkie materiały i poszukujemy sprawcy napaści" – powiedział PAP rzecznik.

Sprawa dotyczy zaatakowania policjanta podczas interwencji w Tarnowie. Tarnowska policja ok. godz. 1.00 w nocy z środy na czwartek otrzymała zgłoszenie od kobiety, że zaczepia ją jakiś mężczyzna. Zaalarmowani funkcjonariusze przyjechali w okolice ul. Jana Pawła II.

Na widok policjantów mężczyzna odjechał na rowerze. Policjanci dogonili go radiowozem. Gdy jeden z nich wysiadł, został dwukrotnie zaatakowany nożem. Napastnik uciekł, drugi z funkcjonariuszy nie gonił go, ponieważ ratował życie kolegi. Policja znalazła nóż na miejscu zdarzenia; obecnie jest on poddawany analizie kryminalistycznej.

Podejrzewany mężczyzna został zatrzymany w czwartek późnym popołudniem przez antyterrorystów w swoim mieszkaniu w Tarnowie. Znajdował się pod wpływem środków odurzających. Podczas przesłuchania podał alibi, które zostało w pewnym sensie potwierdzone, i na tej podstawie został zwolniony.

Ranny 22-letni policjant przeszedł w szpitalu operację, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W policji pracuje od półtora roku. (PAP)