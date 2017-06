"Debata konstytucyjna powinna utwierdzać nasze prawa, a nie je relatywizować" - podkreślił Jurek. Jak zaznaczył, prezydent jest głową państwa, zawsze należy mu się szczególny szacunek. "Prezydent inicjuje debaty i zobaczymy dokąd one doprowadzą. O konstytucji na pewno warto rozmawiać" - mówił Jurek pytany w radiowej Trójce o propozycje prezydenta Andrzeja Dudy przeprowadzenia referendum ws. zmian w konstytucji.

"Ja bym sugerował, żeby w konstytucji wprowadzać przede wszystkim zmiany tam gdzie mamy szeroki konsensus, gdzie prezydent może wyjść z propozycją poprawki zmiany konstytucyjnej i gdzie jest szansa. Gdzie po pierwsze jest pewność, że uzyska większość szerszą, niż tylko obóz rządzący i gdzie warto spróbować uzyskać większość konstytucyjną 2/3 głosów. Ja to 10 lat temu zrobiłem i to można" - podkreślił prezes Prawicy Rzeczypospolitej.

Zapytany, czy taką propozycją jest zmiana zapisu o ochronie życia Jurek odpowiedział: "jest na pewno". "Prawica Rzeczypospolitej ma to w swoim programie, żeby sentencja komisji (ds. zmian w konstytucji) Jerzego Stefaniuka sprzed 10 lat proponujące rozszerzenie 30 artykułu konstytucji została wpisana do konstytucji. Nad tym trzeba pracować" - zaznaczył europoseł.

"Ja bym proponował, żeby zmiany konstytucyjne zacząć od wpisu dotyczącego praw rodziny, i to materialnych praw rodziny, stwierdzających, że rodziny mają prawo do świadczeń wyrównawczych z tytułu wychowawczych obciążeń dzieci, płaconych poprzez podatki pośrednie" - dodał polityk.

W jego przekonaniu taki zapis miałby dużą szansę większości. "Tym bardziej, że dzisiaj część opozycji nawet dyskutując z programem 500 plus popiera jego zasadę. Więc utrwalenie, że ten program jest tylko realizacją wyższej normy, która powinna być realizowana byłoby rzeczą bardzo cenną" - stwierdził Jurek.

Na pytanie jak można przekonać ludzi, żeby wpisać do konstytucji zapis o ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci europoseł odparł, że należy pamiętać, że człowiek jest człowiekiem od samego początku. "Jak będziemy o tym pamiętać to naprawdę ta debata ruszy. Jak zrobimy z tego jakiś kompromis aborcyjny, grę partyjną, ucieczki władzy przed naciskami Parlamentu Europejskiego to wszystko przepadnie" - uznał Jurek.