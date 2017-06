Mucha: Halina Szymańska to osoba niezwykle kompetentna, rzeczowa, bardzo wyważona

Nowa szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska to osoba niezwykle kompetentna, rzeczowa, bardzo wyważona - mówił we wtorek wiceszef kancelarii Paweł Mucha. Jego zdaniem to "właściwa osoba na właściwym miejscu".