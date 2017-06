"Jeżeli ktoś chce maszerować, niech maszeruje, na tym polega demokracja, jeżeli ktoś nie chce maszerować z tymi, którzy maszerują, to niech sobie zrobi swój marsz i niech sobie maszeruje swoim marszem, ja mu się pod nogi rzucać nie będę, ani Michnikowi ani na marszach smoleńskich"źródło: Agencja Gazeta autor zdjęcia: Fot. Sławomir Kamiński Agencja Gazeta

Dość mam teatru wokół dramatu blisko stu osób i ich rodzin - mówił w poniedziałek Paweł Kukiz, odnosząc się do sobotnich incydentów podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Lider Kukiz'15 ocenił, że marsze to element demokracji, a blokowanie przejazdu na Wawel to "bandytka".