Mucha pytany, czy prezydent zamierza spotkać się z liderami klubów parlamentarnych ws. referendum konstytucyjnego odpowiedział, że proces konsultacji w tej sprawie zostaje właśnie uruchomiony.

"Takim początkiem tych konsultacji jest m.in. spotkanie jutrzejsze z marszałkiem Sejmu, marszałkiem Senatu, które będzie dyskusją także na temat spraw związanych z organizacją tego konsultacyjnego referendum konstytucyjnego" - mówił. Do spotkań z szefami klubów parlamentarnych ma dojść w dalszej kolejności.

Na uwagę, że o spotkanie z prezydentem ws. referendum apelował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, tymczasem zaproszenie na najbliższy poniedziałek otrzymał lider Kukiz'15 Mucha odpowiedział, że Paweł Kukiz sformułował taką prośbę na piśmie.

"Prezes Kosiniak-Kamysz (...) jeżeli będzie podtrzymywał tego rodzaju wolę rozmowy na temat materii konstytucyjnej na pewno będzie też przez pana prezydenta zaproszony i te rozmowy będą się toczyć" - dodał.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta dopytywany, kiedy prezydent wystosuje zaproszenie do szefów klubów parlamentarnych odpowiedział, że "punktem wyjścia jest spotkanie z marszałkiem Sejmu, marszałkiem Senatu".

"W ramach dalszego procedowania to zaproszenie jest podtrzymywane dla wszystkich ugrupowań parlamentarnych, dla liderów tych ugrupowań parlamentarnych" - dodał.

Mucha zadeklarował jednocześnie, że prezydent nie chce ograniczać konsultacji jedynie do partii politycznych. "Będziemy je (pytania do referendum - PAP) wybierać na zasadzie takiego wskazania, jakie pytania się powtarzają, jakie kwestie są podnoszone, jakie kwestie są podnoszone na spotkaniach w terenie, bezpośrednio z zainteresowanymi" - podkreślił.

Dopytywany, czy w referendum może pojawić się pytanie o przyjęcie uchodźców przez Polskę odpowiedział, że dla takiego pytania trzeba byłoby wskazać kontekst konstytucyjny.

"Jest to trudna rzecz, ale ja tego definitywnie dzisiaj nie wykluczam, że tego rodzaju kwestia mogłaby być w jakimś kontekście ujęta także w tej materii i w tym zakresie konstytucyjnym" - zaznaczył.

W czwartek prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Spotkanie dotyczyć będzie konsultacyjnego referendum ws. konstytucji.

W poniedziałek natomiast prezydent w tej samej sprawie spotka się z prezydium klubu Kukiz'15.

Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 r. Zdaniem prezydenta Polacy powinni się w nim wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu, Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się następnie podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. 11 listopada 2018 r., to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.