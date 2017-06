Prezydent spotkał się z kardiologami w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które świętuje jubileusz 30-lecia inwazyjnego modelu leczenia zawału serca.

"Jestem tutaj, jako prezydent Rzeczypospolitej, żeby powiedzieć państwu dziękuję" - podkreślił Andrzej Duda. "Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej, dziękuję w imieniu naszych rodaków, bo ta wielka historia polskiej kardiologii ratującej życie (...) musi robić wrażenie" - powiedział prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że "to wielka historia państwa pracy, poświęcenia, ogromnego wysiłku intelektualnego". "Jestem za to państwu ogromnie wdzięczny, za to, że wyprowadziliście polską kardiologię na absolutnie zachodnioeuropejski poziom" - oświadczył prezydent.

W styczniu z sukcesem rzuciłem palenie - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z lekarzami w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

"Jeszcze kilka miesięcy temu byłem palaczem" - wyznał prezydent. Dodał, że rzucenie palenia udało się m.in. dzięki profesorowi Grzegorzowi Gierelakowi, który dba o jego zdrowie.

Prezydent spotkał się z kardiologami w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które świętuje jubileusz 30-lecia inwazyjnego modelu leczenia zawału serca.

"Jestem tutaj, jako prezydent Rzeczypospolitej, żeby powiedzieć państwu dziękuję" - podkreślił Andrzej Duda. "Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej, dziękuję w imieniu naszych rodaków, bo ta wielka historia polskiej kardiologii ratującej życie (...) musi robić wrażenie" - powiedział prezydent.