Jak poinformował dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi Andrzej Piech, straż pożarna odebrała ok. 240 zgłoszeń; głównie dotyczyły one powalonych drzew i podtopień na terenie powiatów łódzkiego wschodniego, radomszczańskiego, a także rejonu Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Służby przewidują, że przerwa w dopływie energii do ok. 2,5 tys. domów może potrwać do południa.