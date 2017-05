Schetyna o uchwale SN: To czerwona kartka dla polityki PiS

To czerwona kartka dla polityki PiS i ostrzeżenie dla tych polityków PiS, którzy łamią prawo i dobry obyczaj - tak szef PO Grzegorz Schetyna odniósł się do uchwały Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, że wyciągną wnioski; wszyscy, którzy łamali i łamią prawo odpowiedzą za to po wyborach - dodał.