Lubuskie: Policja bada czy 10-miesięczny chłopczyk padł ofiarą przemocy domowej

Policja wyjaśnia co jest przyczyną urazu głowy u 10-miesięcznego chłopca, który trafił do gorzowskiego szpitala z jednego z mieszkań w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Do wyjaśnienia zatrzymano matkę i ojca dziecka – poinformował PAP rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.