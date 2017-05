"W przyszłym tygodniu przy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu powstanie Akademia KFPP, której rolą będzie dbanie o jakość oraz tradycję Festiwalu i polskiej piosenki, a także swobodę wyboru artystów. Razem z członkami Akademii oraz Narodowym Centrum Polskiej Piosenki zaprosimy Państwa jesienią do opolskiego Amfiteatru na 54. KFPP! " - napisał na swoim profilu na prezydent Wiśniewski.

Kwestią otwartą jest wybór partnera medialnego przedsięwzięcia. "Jestem jednak spokojny, że jesienią wspólnie obejrzymy Festiwal w Opolu na najwyższym poziomie!" - stwierdził prezydent Opola.

Według biura prasowego miasta Opole wpis jest odpowiedzią na informację o organizacji przez TVP koncertów polskiej piosenki w Kielcach. We wtorek prezes TVP Jacek Kurski zapowiedział organizację cyklu koncertów w kieleckim amfiteatrze, które mogą się w przyszłości przerodzić w festiwal.

"Doszliśmy z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim do porozumienia co do ramowej, regularnej współpracy w organizowaniu ważnego, muzycznego corocznego wydarzenia. Serii koncertów, które jeśli się powiodą - a jestem przekonany, że się powiodą - jeśli uzyskają pewną rutynę i powtarzalność, z czasem powinny stać się festiwalem polskiej piosenki" - powiedział podczas konferencji prasowej w amfiteatrze "Kadzielnia" Kurski. Dodał, że nie chodzi "o budowanie kontry" do festiwalu w Opolu, czy o to żeby "przenosić Opole do Kielc".

W ubiegły poniedziałek prezydent Opola wypowiedział TVP umowę o współorganizacji KFPP Opole. Jak wyjaśniał, powodem była seria rezygnacji artystów z udziału w imprezie organizowanej przez TVP, co zdaniem władz miasta uniemożliwiało wywiązanie się TVP z zapisów umowy, jaką zawarła z miastem i obniżała poziom artystyczny KFPP. (PAP)