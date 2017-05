Czarzasty we wtorek na konferencji prasowej we Wrocławiu poinformował, że w połowie czerwca Rada Krajowa SLD zatwierdzi przygotowywany program na wybory samorządowe, w którym znajdą się postulaty ogólnopolskie tej partii.

„Zaproponujemy naszym koalicjantom, by na poziomie województw startowali pod szyldem SLD-Lewica Razem. Prawdopodobnie tak się stanie, choć wymaga to jeszcze uzgodnień m.in. z OPZZ, Unią Pracy, PPS i innymi mniejszymi partiami, które zwoływały z nami Kongres Lewicy” – powiedział Czarzasty.

Dodał, że na listach znajdzie się 18 tys. osób w skali całego kraju, co zdaniem Czarzastego – stawia SLD w gronie jedynie kilku partii, które są w stanie wystawić pełne listy w wyborach samorządowych.

„Tylko PO, PSL, PiS i właśnie SLD jest w stanie w Polsce wystawić pełne listy w wyborach do powiatów i sejmików. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak duża praca jest przed nami” - mówił szef SLD.

Podkreślił, że centrala partii nie będzie ingerować w listy kandydatów na niższych szczeblach samorządu - w wyborach do rad powiatu i gmin.

„Wychodzimy z założenia, że na lewicy nie ma wrogów i będą to suwerenne decyzje struktur powiatowych SLD, z kim wspólnie będziemy iść do tych wyborów. Mam nadzieję, że będą to listy otwarte” - powiedział Czarzasty.

Poinformował, że jednym z ogólnopolskich postulatów programowych będzie tworzenie przez samorządy gabinetów dentystycznych w szkołach.

Pracujący w zespole programowym SLD na wybory samorządowe Marek Dyduch dodał, że innymi postulatami ogólnopolskimi będą: finansowanie przez samorządy leczenia niepłodności metodą in vitro, budowanie mieszkań komunalnych i socjalnych, walka ze smogiem, usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz rozwój terenów zielonych.

„Oczywiście w różnych samorządach nacisk będzie położony też na sprawy lokalne, ale to są te filary programu, które naszym zdaniem są aktualne dla całego kraju” - powiedział Dyduch.

Czarzasty przyjechał do Wrocławia w ramach akcji SLD, polegającej na rozdawaniu mieszkańcom kraju 500 tys. egzemplarzy obecnej konstytucji. Jest to odpowiedź na inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy, który chce doprowadzić do referendum na temat zmiany ustawy zasadniczej.(PAP)