Na tegoroczną edycję wpłynęło 56 zgłoszeń z 21 muzeów woj. śląskiego. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, a także dokonania z zakresu konserwacji. Łączna pula nagród to 40 tys. zł.

Wręczając nagrody członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik podkreślił, że dzięki pracy zaangażowanych w rozwój śląskich placówek muzealników, są one "powodem do dumy". "Naszym celem jest, by dalej się rozwijały, by ten entuzjazm i zapał do pracy nie gasł" – podkreślił Mercik.

W kategorii "wystawa" przyznano dwie nagrody. Pierwsza trafiła do Muzeum Historii Katowic za wystawę "Sztuka konserwacji", ukazującą mistrzowskie dokonania konserwatorów sztuki i ich pracę.

Drugą z nagród otrzymało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wystawę "Dar Samuela Hirscha", która nawiązuje do przekazania w 1994 r. przez bytomskiego Żyda Samuela Hirscha na rzecz muzeum swojej kipy, czyli jarmułki noszonej przez Żydów m.in. na czas modlitwy. Kipa stała się punktem wyjścia do opowieści o żydowskiej społeczności z Bytomia.

W kategorii "dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego" nagrodę otrzymało Muzeum Śląskie w Katowicach. Placówkę doceniono za widowisko muzyczne pt. "Rasa. Pieśni antracytu", wieńczące ubiegłoroczną Industriadę. Był to koncert pieśni górniczych z całego świata w nowych aranżacjach. Według organizatorów, w wydarzeniu udział wzięło ok. 2 tys. widzów.

Z kolei spośród publikacji książkowych nagrody przyznano dwóm placówkom. Pierwsza to Muzeum w Gliwicach, która wydała publikację "Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978-1990". Album poświęcony wybitnej polskiej fotografce liczy ponad 300 stron z niemal 200 zdjęciami, z których część nigdy nie była przez artystkę wykorzystana.

Druga z nagród trafiła do Muzeum w Sosnowcu za pracę zbiorową "Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje" – dwutomową monografię o historii tego miasta.

W kategorii "dokonania z zakresu konserwacji" nagrodzono Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie za konserwację skrzyni dębowej (prawdopodobnie z ok. 1525 r.) z okuciami żelaznymi, czemu towarzyszyło wiele wydarzeń.

Ustanowiona w 2006 r. Nagroda Marszałka Woj. Śląskiego za wydarzenie muzealne roku jest przyznawana za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w roku poprzedzającym daną edycję. (PAP)