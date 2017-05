W ramach porozumienia wójtowie oraz burmistrzowie podwrocławskich gmin zobowiązali się do wypracowania modelu współfinansowania połączeń wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. „70 proc. regionalnego ruchu kolejowego odbywa się na terenie aglomeracji wrocławskiej” - powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Michalak.

W ciągu trzech lat samorząd województwa zwiększył liczbę połączeń kolejowych na terenie aglomeracji wrocławskiej ze 136 par w każdej dobie do 170 par.

„Dalszy wzrost liczby połączeń kolejowych będzie możliwy, jeżeli będą one współfinansowane przez poszczególne podwrocławskie samorządy” - mówił Michalak. Wicemarszałek dodał, że według szacunków każde dodatkowe połączenie będzie kosztować od 50 do 120 tys. zł rocznie. „Połowę tej kwoty będą wykładać gminy, na terenie których to połączenie będzie realizowane” - mówił wicemarszałek.

Tak projektowany wzrost liczby połączeń ma być widoczny już w przyszłorocznym rozkładzie jazdy pociągów realizujących połączenia w obrębie aglomeracji wrocławskiej.

Wójt gminy Żurawina Jan Żukowski podkreślił, że rozwój kolejowej siatki połączeń to dla mieszkańców jego gminy najlepsze z rozwiązań komunikacyjnych. „Szacujemy, że rocznie nasz samorząd będzie musiał dołożyć 60 tys. zł, aby zwiększyć liczbę połączeń kolejowych pomiędzy gminą a Wrocławiem. Z Żurawiny na Dworzec Główny we Wrocławiu pociągiem jedziemy 12 minut, a samochodem czasami nawet godzinę” - mówił Żukowski.

Michalak poinformował, że podobne porozumienie zostanie w późniejszym terminie podpisane również z gminą Wrocław.(PAP)