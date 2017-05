W Pałacu Prezydenckim podczas spotkania z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego” prezydent wręczył odznaczenia państwowe za działalność samorządową, lokalną i społeczną.

Andrzej Duda mówił, że chciałby, aby w naszym kraju także jeśli chodzi funkcjonowanie samorządu terytorialnego, były realizowane te zmiany, które będziemy mogli nazwać spokojnie zmianami dobrymi, które znajdą także akceptację samorządowców.

„Dlatego sprzeciwiłem się planom wprowadzenia ograniczenia kadencji, de facto – wstecz, jeśli chodzi o wybory powszechne wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Dlatego, że uważam to za swoistą zmianę warunków w toku, to nie było wcześniej zapowiedziane” – powiedział prezydent. Dodał, że byłaby to zmiana, która zaskoczyłaby także wyborców.

Zaznaczył, że drugą kwestią jest, co do której można prowadzić dyskusję, czy powinno być w ogóle ograniczenie możliwości sprawowania mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta do dwóch kadencji na przyszłość. „I to jest temat do dyskusji. Ja osobiście uważam, że można to rozważyć i jest to rozwiązanie, które jest porównywalne z kadencyjnością prezydenta” – dodał prezydent.

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.