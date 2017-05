Zwracając się do tysięcy wiernych zebranych na placu Świętego Piotra papież powiedział, że wyraża bliskość z patriarchą prawosławnych Koptów Tawadrosem II i ich wspólnotą, która - jak dodał - "doświadczyła kolejnego aktu okrutnej przemocy". Tak odniósł się do piątkowego ataku na autobus pełen pielgrzymów w prowincji Al-Minja w środkowym Egipcie.

"Ofiary, wśród których były też dzieci, to wierni, którzy udawali się do sanktuarium, by się modlić i zostali zabici, kiedy odmówili wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej" - mówił Franciszek. Następnie modlił się: "Niech Pan przyjmie do swego pokoju tych odważnych świadków, tych męczenników i nawróci serca terrorystów".

"Módlmy się też za ofiary straszliwego zamachu, do jakiego doszło w zeszły poniedziałek w Manchesterze, gdzie okrutnie zginęło tak wielu młodych ludzi. Jestem blisko ich rodzin i tych, którzy opłakują ich śmierć" - dodał papież.

W czasie spotkania z wiernymi Franciszek nawiązał do obchodzonego w niedzielę w niektórych krajach Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Powiedział, że oferują one ludziom możliwość szerzenia informacji na dużą skalę. "Te wiadomości mogą być dobre albo złe, prawdziwe albo fałszywe. Módlmy się o to, aby komunikowanie w każdej swej formie było faktycznie konstruktywne i służyło prawdzie i by odrzucało uprzedzenia oraz szerzyło nadzieję i zaufanie w naszych czasach" - mówił papież.

Zapewnił o swej solidarności pracowników rzymskiej redakcji telewizji komercyjnej Mediaset, należącej do rodziny Silvio Berlusconiego, którzy strajkowali niedawno przeciwko planom jej przeniesienia do Mediolanu.

Franciszek wyraził nadzieję, że ich sytuacja zostanie rozwiązana w duchu "prawdziwego dobra firmy", bez - jak dodał - "ograniczania się do zwykłego zysku, ale przy poszanowaniu praw wszystkich zaineresowanych".

Franciszek skierował słowa pozdrowień i wsparcia do przedstawicieli wolontariatu, którzy promują dawstwo narządów; nazwał je "czynem szlachetnym i godnym pochwały".

Pozdrowił również wiernych z Polski i udzielił błogosławieństwa uczestnikom pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach.

Z Watykanu Sylwia Wysocka(PAP)