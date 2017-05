Prezydent zaznaczył, że wierzy głęboko, iż nikt nie będzie podważał opinii narodu wyrażonej w referendum - prezydent zwróci się do Senatu, by referendum odbyło się 11 listopada 2018 r. "Późniejszą pracę uwieńczy projekt nowej konstytucji dla Rzeczypospolitej. Niech to wspólne dzieło będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za przyszłość narodu i naszego państwa" - powiedział Duda.

Ocenił, że Polska potrzebuje nowej konstytucji. "Potrzebuje jej, by sprawniej i skuteczniej się rozwijać, by mogła być państwem zgodnym z wolą jej obywateli, silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwu, gwarantującym obywatelom wolność i równość" - powiedział prezydent.

Do udziału w referendum, "w tym dziejowym zadaniu" zachęcał wszystkich, bez względu na wyznanie, poglądy polityczne i światopogląd. "Wspólnie stwórzmy naszą nową konstytucję. Konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich" - powiedział prezydent.