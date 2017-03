"Na początku tego procesu zmian i reform, które muszą być podjęte (...) Unia Europejska powinna wreszcie zająć się sprawami Europejczyków, Europejczycy tego oczekują" - powiedziała szefowa rządu w sobotę na konferencji prasowej w stolicy Włoch.

Podkreśliła, że Europejczycy "chcą mieć pracę, zarabiać, chcą być bezpieczni, chcą żeby w Europie było bezpiecznie". "To są priorytety. Dzisiaj politycy siedzący przy stole w Brukseli muszą zacząć słuchać Europejczyków, bo do tego zastaliśmy wybrani. Załatwiajmy sprawy Europejczyków" - dodała premier.

Premier mówiła, że nie wolno się bać "rozmawiać również o tym, że być może trzeba zmienić traktat". "Dzisiaj przede wszystkim musimy wybrać kierunek zmian, w którym Unia Europejska ma podążać. Podstawą tego kierunku jest przyjęta dzisiaj Deklaracja (Rzymska)" - powiedziała.

"Chcemy, żeby ta deklaracja była początkiem dobrych zmian w Europie" - podkreśliła Szydło.

Premier wyjaśniła, że "nie było żadnej gry z podpisywaniem czy niepodpisywaniem" Deklaracji Rzymskiej. "My do końca negocjowaliśmy i nie było mojej zgody na podpisanie tej deklaracji, dopóki nie widziałam już ostatecznie, że te priorytety, które Polska zgłosiła, zostaną utrzymane" - tłumaczyła.

"Chodziło zarówno o te postulaty, które my zgłosiliśmy, ale również chodziło o to, żeby nie było tam zapisów, których absolutnie Polska nie byłaby w stanie zaakceptować" - wskazała premier. Dodała, że "jednym z takich zapisów była również chęć, czy próba wpisania przez grupę państw w tej deklaracji zapisów dotyczących gender, na co my absolutnie nie mogliśmy się zgodzić".

"Zależało nam na tym, żeby był jasny zapis dotyczący niepodzielnej jednolitej Unii Europejskiej dotyczący rynku, dotyczący tego, że polityka obronna musi być realizowana zgodnie z NATO. Te zapisy się znalazły" - wyjaśniła Szydło.

W sobotę przywódcy 27 państw UE przyjęli Deklarację Rzymską. Ceremonia na rzymskim Kapitolu upamiętniła 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek integracji europejskiej.