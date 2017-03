Za wnioskiem PO o odwołanie Szyszki głosowało 173 posłów, przeciw 262, wstrzymało się 4.

Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów, czyli 231 głosami.

Platforma krytykowała szefa MŚ m.in. za ustawę dot. wycinki drzew czy sytuację w Puszczy Białowieskiej. Przekonywała, że ustawa dot. wycinki jest niekonstytucyjna, niezgodna z dyrektywami europejskimi i spowodowała "hekatombę drzew w Polsce".

PiS uznało wniosek za "kuriozalny, nieuzasadniony i hucpiarski", a także pozbawiony rzeczowych argumentów.

Z kolei premier, broniąc ministra, mówiła do opozycji: Dziś kłamliwie alarmujecie, że lasy są zagrożone, a tak naprawdę wiecie, że nowe przepisy dotyczą tylko prywatnych działek i prawa Polaków do decydowania o tym, co dzieje się w ich ogródkach; to "fake news".