Na wstępie przesłuchania świadek poinformowała, że w 2012 r. do departamentu prawnego, którym kierowała, wpłynęło ok. 5,5 tys. spraw, przy czym pracowało w nim ok. 20 pracowników. "Sprawa Amber Gold wpłynęła do departamentu prawnego w czerwcu 2012 r., jako prośba o wydanie opinii w zakresie propozycji zarzutów postawionych przez departament polityki konsumenckiej" - tłumaczyła.

Podsiedzik-Malec wskazała, że wówczas wpłynął do jej departamentu projekt postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego Amber Gold. Jak dodała, projekt ten dotyczył dwóch zarzutów. "Te zarzuty sprowadzały się do tego, że Urząd, aby je postawić i wykazać, musiałby stwierdzić, że Amber Gold jest bankiem" - mówiła.

Jak tłumaczyła, pierwszy zarzut dotyczył tego, że spółka w reklamach sugeruje, iż środki ulokowane przez klientów są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Z kolei drugi zarzut dotyczył używania w reklamach Amber Gold słowa "lokata", co sugerowało, że spółka jest bankiem.

Podsiedzik-Malec podkreślała, że sprawę Amber Gold opiniowała w bardzo wąskim zakresie. Departament prawny nie analizował wzorców umownych, czy działalności przedsiębiorstwa jako takiej. "Ja nie analizowałam tej sprawy pod innymi kątami. To nie było rolą departamentu prawnego" - podkreślała.

Świadek stwierdziła też, że przed sierpniem 2012 r., kiedy Amber Gold ogłosiło upadłość, w UOKiK nie było świadomości, jakim problemem jest ta spółka. "Tak naprawdę nie było świadomości w Urzędzie, przynajmniej ja jej nie miałam, jaki problem jest z Amber Gold. Wtedy na tę sprawę nie zwróciłam uwagi. To była jedna z bardzo wielu spraw, które wpłynęły" - dodała.

"Myślę, że gdyby rzeczywiście była wiedza o tym, jaki jest problem z Amber Gold, to ta sprawa byłaby inaczej w Urzędzie procedowana" - mówiła.

"Problem z Amber Gold był taki, że do Urzędu nie wpływały informacje od konsumentów. Zazwyczaj, jak coś się dzieje na rynku, to Urząd otrzymuje informacje od konsumentów, rzeczników konsumentów, czy z jakichś innych źródeł i wtedy wiadomo, że jest problem i podejmuje się działania. Tutaj tego nie było" - podkreśliła.