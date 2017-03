We wniosku o odwołanie Szyszki posłowie PO skrytykowali uchwaloną w połowie grudnia ub.r. nowelę ustawy, która pozwoliła prywatnym właścicielom ziemi na wycinkę drzew na swoim terenie, bez zezwoleń. Platforma negatywnie oceniła też zmiany personalne w podległych ministerstwu instytucjach, np. Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. Sejmowa komisja środowiska negatywnie zaopiniowała wniosek PO o odwołanie ministra Szyszko.

Wniosek Platformy popierają PSL i Nowoczesna. "Na pewno będziemy za odwołaniem ministra Szyszki, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości" - zadeklarowała w rozmowie z PAP wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Również rzecznik PSL Jakub Stefaniak powiedział PAP, że ludowcy nie widzą żadnego powodu, aby bronić ministra Szyszki. Wicemarszałek Stanisław Tyszka poinformował PAP, że Kukiz'15 podejmie decyzję w sprawie Szyszki we wtorek na posiedzeniu klubu.

Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Projekt ustawy, który umożliwił te zmiany, został złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS. Przepisy ustawy wzbudziły społeczne protesty. PiS złożył już projekt zmian w ustawie dot. wycinki drzew. Obecnie czeka on na rozpatrzenie w komisji.

W pisemnej odpowiedzi na wniosek Platformy resort środowiska wskazał, że znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która funkcjonuje od 1 stycznia, była projektem autorstwa posłów PiS, a nie ministra Szyszko. Zwrócono jednocześnie uwagę, że minister uważa, iż nowe przepisy wprowadzają "bardzo dobre rozwiązania" i "zwracają właścicielom prawo do gospodarowania zielenią według własnego uznania".

Zgodnie z konstytucją wniosek o odwołanie ministra może być złożony przez co najmniej 69 posłów. Sejm odwołuje ministra większością ustawowej liczby posłów.

Sejm będzie też dalej pracował nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego ws. zapewnienia szerszej realizacji ochrony uprawnień alimentacyjnych, przysługujących osobom uprawnionym na podstawie orzeczenia sądowego, ugody zawartej przed sądem albo innych organem.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, a także zapewnienia możliwości skutecznego stosowania przez organy procesowe, reakcji karnej w sprawach o wykroczenia. Chodzi m.in. o wydłużenie terminów przedawnienia karalności tych czynów.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności; zakłada on podwyższenie kwoty ryczałtu, przysługującego przedsiębiorcy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności z 20 proc. do 40 proc.

W porządku obrad jest ponadto rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nowej instytucji prawnej w postaci systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Według autorów zmian, taki system powinien być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, realizowanej w przychodniach przyszpitalnych.

Posłowie zajmą się także rządowym projektem ustawy, który wprowadza zmiany służące umożliwieniu obywatelom załatwienia szeregu spraw z administracją publiczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych - m.in. z zakresu ruchu drogowego, realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury; wprowadza on do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, których celem jest ochrona integralności dziedzictwa kulturowego każdego z państw członkowskich UE, przez ułatwienie tym państwom dochodzenia zwrotu dóbr kultury, wyprowadzonych nielegalnie na terytorium innego państwa Unii.

Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy, którego celem jest ułatwienie poszkodowanym dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.(PAP)