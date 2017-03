Podkreśliła, że tytuł jednego z wystąpień podczas konferencji oddaje to, co przyświeca jej stale w pracy - że rodzina jest w centrum polityki społecznej państwa. "To lapidarnie ujmuje kluczowe miejsce rodziny w działaniach podejmowanych przez władze państwowe" - powiedziała minister.

Zaznaczyła, że wśród obecnych priorytetów polityki społecznej wszystkie zawierają odwołanie i odniesienie się do rodziny.

"Te priorytety, to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie; ograniczenie ubóstwa, szczególnie w rodzinach wychowujących dzieci; wsparcie osób starszych, wspieranie ich aktywności, udziału w życiu społecznym i wsparcie osób niesamodzielnych oraz wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" - wyliczyła.

Rafalska przypomniała, że podstawowym pierwsze skojarzenie, gdy mówi się o polityce rodzinnej są rodziny z dziećmi. "Dzieci są taką grupą, która w powszechnym odczuciu powinna być objęta szczególną ochroną" - podkreślała nawiązując do trwającego od 1 kwietnia programu Rodzina 500 plus. Jak mówiła, wynika on z przekonania, że środki na wsparcie polskich rodzin stanowią inwestycję w kapitał ludzki, która da impuls do rozwoju kraju.

Program wspiera też dzietność, przez likwidację finansowych barier utrudniających decyzje o powiększeniu rodziny - tłumaczyła. Zaznaczyła, że taki efekt ma już miejsce. "Będziemy czekali, żeby była tu tendencja wzrostowa i by utrzymywała się trwale" - zaznaczyła.

"Rodziny, to nie tylko rodziny z dziećmi, to wszystkie osoby połączone więzią, dlatego szeroko rozumiana polityka rodzinna, to działania ukierunkowane na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, a także grup wymagających szczególnej ochrony - osób starszych czy niepełnosprawnych" - mówiła minister rodziny i pracy.

Obie te grupy potrzebują wsparcia finansowego i zwiększenia dostępu do usług opieki, pomimo, że rodzinny chcą zajmować się osobami w takiej sytuacji - podkreślała, przypominając o działaniach rządu na rzecz osób starszych w ramach programu ASOS oraz Senior Plus na lata 2015-20. Działania te dotyczą też wsparcia ich zaangażowania w życie społeczne - dodała.

Minister przypomniała, że do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi kierowany jest rozpoczęty w tym roku program "Za życiem". "W ramach programu zaplanowałam wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, m.in. w postaci opieki wytchnieniowej, pomocy asystenta rodziny, czy aktywizacji zawodowej, a także wsparcia rehabilitacji osób niepełnosprawnych" - wyliczała. Rozwijany jest system mieszkań chronionych i ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych - dodała.