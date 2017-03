Środa jest normalnym, roboczym dniem w Holandii, ale - mimo wszystko - oczekuje się, że frekwencja wyborcza będzie wysoka. Eksperci spodziewają się, że do urn pójdzie 75 procent z około 13 mln uprawnionych do głosowania.

Dla chcących oddać głos przygotowano 8891 lokali wyborczych, które w zasadzie są otwarte od 7.30 do 21. Aby ułatwić oddawanie głosów władze umożliwiają głosowanie nie tylko w szkołach, ale też na dworcach, na lotniskach.

Na lotniskach, dworcach, a nawet imprezach - Holendrzy głosują

"Karta uprawniająca do głosowania jest przysyłana do domu na dwa tygodnie przed wyborami. Do lokalu wyborczego trzeba oprócz niej zabrać paszport lub dowód osobisty i możesz głosować gdzie chcesz w swoim okręgu" - tłumaczy w rozmowie z PAP Derek, który poszedł do lokalu wyborczego na dworcu głównym w Hadze.

Aby zabezpieczyć system przed nadużyciami każda karta jest skanowana. Po oddaniu głosu w jednym z lokali niemożliwe jest ponowne zagłosowanie gdzie indziej.

Taki system organizacji wyborów umożliwia organizowanie "imprez wyborczych". Jedna z nich odbyła się w centrum kulturalno-artystycznym Tolhuistuin w Amstedramie. Zamiast biletu na bramce trzeba było pokazać kartę uprawniającą do głosowania i dowód osobisty.

Jak doniosły holenderskie media w imprezie wzięło udział około 400 młodych ludzi, którzy mogli zagłosować już od północy. Organizatorzy informowali, że najwięcej głosów zostało oddanych przed trzecią nad ranem.

W Holandii nie ma ciszy wyborczej. W dniu głosowania w telewizji można zobaczyć reklamy wyborcze, na ulicach spotkać działaczy rozdających ulotki, czy np. owoce. Zieloni, aby zachęcić do oddawania na nich głosów, częstowali przechodniów jabłkami.

Opowiadający się za antyunijnym Forum Demokratycznym (FvD) Willm Spans przekonuje w centrum Hagi przechodniów, że rządy powinny częściej odwoływać się do opinii społeczeństwa. Działacz ma na sobie koszulkę z napisem "nie = nie" nawiązującym do tego, że holenderskie władze zignorowały wynik referendum, w którym społeczeństwo opowiedziało się za odrzuceniem przez ich kraj umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina. "Staramy się teraz pokazać rządowi, że zachował się wbrew zasadom demokratycznym" - powiedział PAP Spans.

Lider Forum Demokratycznego Thierry Baudet należał do inicjatorów referendum w sprawie ratyfikacji porozumienia unijno-ukraińskiego. Podobnie jak Partia Wolności Geerta Wildersa ugrupowanie to zajmuje antyimigracyjne stanowisko.

"10-15 procent imigrantów jest w porządku. Chcą się integrować z holenderskim społeczeństwem. Są mile widziani. Jeśli potrzebują pomocy, dostaną ją, ale 80 procent przyjeżdża tutaj, aby wykorzystać nasz system opieki socjalnej" - uważa działacz Forum Demokratycznego. Ugrupowanie to, w przeciwieństwie do antyislamskiej Partii Wolności, ma jednak marginalne poparcie oscylujące wokół 1 proc.

Za wprowadzeniem bezpośredniej demokracji opowiada się też Gen, z którym rozmawiam w kolejce do lokalu wyborczego. Młody mężczyzna ma na sobie kamizelkę z logo partii, na którą zamierza oddać głos. "Chcemy wprowadzenia mikroreferendów. Każda ważna sprawa powinna być rozstrzygana przez wyborców" - przekonuje.

Choć większość Holendrów popiera partie, które mają pozytywny lub przynajmniej neutralny stosunek do imigrantów, to skrajne siły zdołały wpłynąć na ton kampanii i klimat, jaki panuje w kraju. "Polacy pracują bardzo, bardzo ciężko w Holandii, ale nie są szanowani. Zapytaj swoich rodaków, którzy tu żyją w Hadze. Są traktowani tak jak ciemnoskórzy imigranci. To musi się skończyć" - opowiada PAP mający indonezyjskie korzenie Holender Joao.

Na problem populistów antagonizujących różne grupy społeczne zwraca uwagę również Tiba, studentka która zamierza głosować na Zieloną Lewicę. "Uważam, że oni łączą ludzi, są przeciwko populistom. Dodatkowo to jedno z niewielu ugrupowań, które naprawdę poświęca uwagę jednemu z najważniejszych problemów na świecie, czyli środowisku naturalnemu" - tłumaczy kobieta.

W Holandii nie ma obowiązku wyborczego, ale frekwencja wynosi zwykle pomiędzy 75 a 80 proc. Zdaniem wiceszefa organizacji ProDemos z Hagi, Eddyego M. Habbena Jansena, najnowsze napięcia między Holandią i Turcją, a także niepokoje, jakie się z tym wiązały, mogą zachęcić niektórych do głosowania. "Będą to głównie ludzie, którzy interesują się tematami integracji i imigracji, którzy obawiają się międzynarodowych napięć" - powiedział polskim dziennikarzom ekspert.

Pierwsze wyniki wyborców oparte na badaniach exit-polls spodziewane są w środę tuż po godzinie 21. Według przedwyborczych sondaży centroprawicowa Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera Marka Ruttego ma niewielką przewagę nad antyunijną, antyislamską Partią na rzecz Wolności Wildersa. Wynik jest jednak niepewny, bo różnica między kilkoma ugrupowaniami zajmującymi czołowe miejsca w sondażach pozostawała na poziomie błędu statystycznego.