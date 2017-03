"Nie jest to tylko polski postulat. Moje rozmowy, które prowadziłam z panem premierem Markiem Ruttem z Holandii (...) dotyczyły m.in tych kwestii. I wszyscy to rozumieją w UE" - zaznaczyła premier Szydło.

Jak mówiła, to będzie kwestia negocjacji. "Przed nami szczyt, który będzie poświęcony przygotowaniu do tych negocjacji" - powiedziała.

Dodała, że jednym z najpoważniejszych podnoszonych tam tematów będzie właśnie ten "dotyczący praw nabytych".

Na pytanie, jak zabezpieczyć interesy Polaków na Wyspach po Brexicie, premier Szydło odpowiedziała, że o konkretach "będziemy rozmawiać na szczycie". Polska przedstawi tam swoje propozycje.

"To praca zespołowa. Rzecz polega na tym, żeby 27 premierów potrafiło w tej chwili przygotować się do tych negocjacji w taki sposób, abyśmy praw obywateli UE bronili. I postawili Wielkiej Brytanii te warunki, które z punktu widzenia obywateli UE są jak najkorzystniejsze. W tym również prawa nabyte obywateli mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii" - podkreśliła Szydło.

Dodała, że brytyjska premier Theresa May też ma bardzo wielkie zmartwienie, bo "przecież jej również zależy na tym, by obywatele brytyjscy, którzy pracują w państwach UE i tutaj mieszkają, mieli również zachowane przywileje i prawa, które nabyli".

"Jeżeli nie ma współpracy i nie ma zasady wzajemności, to te negocjacje będą bardzo trudne" - oceniła premier Szydło. I dodała: "Zaczekajmy, bo to jest dopiero pierwszy, wstępny etap negocjacji. Bardzo ważne jest to, (...) żebyśmy tutaj stanowili jedność".

Zaznaczyła, że ktoś kieruje pracami Rady Europejskiej, ktoś układa agendę i myśli, nad tym, jak to skutecznie przeprowadzić. "Myślę, że to jest też dobry moment i sprawdzian do tego, czy przewodniczący Rady Europejskiej jest w stanie skutecznie takie negocjacje prowadzić" - zakończyła.