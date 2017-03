Organizatorzy bożonarodzeniowej „Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach” zdecydowali się na rozszerzenie działalności i organizują po raz pierwszy wielkanocną edycję akcji. Postanowili zorganizować zbiórkę pieniędzy na paczki żywnościowe, które trafią do Polaków mieszkających w Wilnie, Solecznikach, Rakańcach, Niemenczynie, Ejszyszkach oraz Turgielach.

„Pomysł na wielkanocną akcję pomocową zrodził się podczas naszego grudniowego spotkania z kombatantami mieszkającymi w Wilnie” - powiedział PAP współorganizator zbiórki Wojciech Woźniak. „Jedna z Polek powiedziała nam, że po opłaceniu wszystkich niezbędnych rachunków pozostaje jej 20-30 euro na życie. Widziałem wtedy 80-letnią kobietę, która odłożyła dwie pomarańcze, bo wolała wziąć kilogram mąki czy cukier, które były jej niezbędne. To był impuls, który zaważył na tym, by po raz pierwszy zorganizować pomoc Polakom także na czas Wielkanocy” - dodał.

Organizatorzy zbiórki liczą, że pomoc dotrze do kilkuset najbardziej potrzebujących Polaków na Litwie. „Za zgromadzone pieniądze kupimy ok. 5 ton żywności. Będzie to kawa, herbata, olej, mąka oraz słodycze dla dzieci” - wyliczył Woźniak.

Jak dodał, transport ze Szczecina wyruszy 5 kwietnia br., by dzień później być w szkole specjalnej w Solecznikach. Powrót do Polski planowany jest 10 kwietnia.

Akcję można wspierać wpłacając pieniądze na specjalne konto Caritas: 21 1020 4795 0000 9302 0004 5757 z dopiskiem "Kresy".

Obecnie na koncie akcji jest ponad 50 tys. zł.

„Pieniądze, które uda nam się zebrać zostaną przeznaczone nie tylko na pomoc wielkanocną, ale też na świąteczną paczkę grudniową. W tym roku planujemy zaproszenie ok. 30 dzieci z Litwy do Polski, aby spędziły wakacje na Pomorzu Zachodnim” - zaznacza Woźniak.

Pomysł akcji narodził się w 2014 r. podczas pieszej pielgrzymki Suwałki - Wilno, w której szła m.in. grupa ze Szczecina. Na Wileńszczyźnie polscy pielgrzymi spotkali mieszkających tam rodaków, którzy witali ich kwiatami i często - sami niewiele mając - ofiarowali posiłki.

Trzy lata temu podczas pierwszej bożonarodzeniowej akcji udało się zgromadzić 34 tys. zł od darczyńców z kraju i zagranicy, oraz zebrać 6 ton darów, które trafiły do potrzebujących. W 2015 r. zebrano pomoc o wartości 110 tys. zł. Wówczas na Wileńszczyznę dostarczono ok. 900 paczek. Dodatkowo na ferie do Polski zaproszono dzieci z Litwy. Podczas ostatniej zbiórki w 2016 r. udało się zebrać 150 tys. zł, a do Polaków na Kresach trafiło 1500 świątecznych paczek.

Szczegóły dotyczące zbiórki można znaleźć na stronie internetowej http://rodakomnakresach.pl/szczecin/.

Współorganizatorami akcji są: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Fundacja Polskich Wartości. (PAP)