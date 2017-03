Od niedzieli została zmieniona godzina odjazdu z Katowic pociągu do Sędziszowa: zamiast o godz. 13.35 wyrusza pół godziny później. Dzięki temu uczniowie z Olkusza będą mogli bez problemu zdążyć po lekcjach na pociąg.

Zmienia się również rozkład jazdy składu „Orlik” relacji Częstochowa – Kraków – Częstochowa. Od niedzieli pociąg przyjeżdża do Krakowa 20 minut później (czyli około godz. 8.30), a wyjeżdża o 18.42 - a więc 1,5 godziny później. Ponadto, kurs z Krakowa do Sędziszowa z godziny 18.12 przesunięto na 17.25. Poranny pociąg o 7.19, który dotychczas kursował z Krakowa do Miechowa został przedłużony do Sędziszowa.

Zarządca infrastruktury kolejowej przesunął też planowane na koniec kwietnia tego roku zamknięcie torów na odcinku między stacjami Kraków Główny i Kraków Płaszów. Nastąpi to najwcześniej w lipcu tego roku.

W rozkładzie jazdy 2016/2017 na terenie województwa małopolskiego kursują 323 pociągi. Transport regionalny realizują dwie firmy: samorządowe Koleje Małopolskie oraz Przewozy Regionalne, z którymi samorząd województwa podpisał umowy na świadczenie usług przewozowych. (PAP)