Amerykański Sąd Najwyższy zadał w piątek poważny cios w centralny punkt polityki zagranicznej i gospodarczej Trumpa, unieważniając cła nałożone na podstawie ustawy IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Obalone zostały najbardziej kontrowersyjne podatki importowe, w tym 10 proc. cło minimalne na towary niemal z wszystkich państw, 15 proc. cła na towary z UE, a także karne cła nakładane na Chiny, Kanadę, Meksyk, czy Brazylię.

Cła Trumpa: sąd swoje, prezydent swoje

Prezydent USA skrytykował decyzję sądu i jeszcze tego samego dnia podpisał rozporządzenie w sprawie 10-proc. ceł na towary ze wszystkich państw, nałożone na podstawie innych przepisów. To jednak mu nie wystarczyło. W sobotę zamieścił na swojej platformie Truth Social wpis, anonsujący podwyższenie taryfy celnej do... 15 procent:

„Na podstawie dogłębnej, szczegółowej i kompletnej analizy absurdalnej, źle napisanej i niezwykle antyamerykańskiej decyzji w sprawie ceł wydanej wczoraj, po WIELU miesiącach rozważań, przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, proszę pozwolić, aby niniejsze oświadczenie stanowiło oświadczenie, że ja, jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze skutkiem natychmiastowym podniosę 10 proc. ogólnoświatowe cła na kraje, z których wiele od dziesięcioleci »okradało« Stany Zjednoczone bezkarnie (do czasu mojego pojawienia się!), do w pełni dozwolonego i prawnie przetestowanego poziomu 15 proc.”.

Prezydent określił też ramy czasowe wprowadzenia podwyższonej taryfy celnej:

„W ciągu najbliższych kilku miesięcy administracja Trumpa określi i wprowadzi nowe, prawnie dopuszczalne cła, które będą kontynuacją naszego niezwykle skutecznego procesu Uczynienia Ameryki Ponowną Wielką – WIĘKSZĄ NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ!!! Dziękuję za uwagę. Prezydent DONALD J. TRUMP.”

Amerykańskie firmy chcą odszkodowań

Po piątkowej decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu ceł nałożonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa, amerykańskie firmy domagają się zwrotu kosztów ceł o łącznej wysokości ponad 130 mld dolarów – poinformował w sobotę brytyjski dziennik „Financial Times”. Według danych Urzędu Celnego i Ochrony Granic (Customs and Border Protection), przytaczanych przez „FT”, środki uzyskane do połowy grudnia 2025 r. z wprowadzonych ceł wyniosły 133,5 mld dolarów. Z kolei dane Uniwersytetu Yale mówią o 142 mld dolarów za cały 2025 r., a bank JPMorgan szacuje, że całkowita kwota z pobranych ceł może wynieść nawet 200 mld dolarów.

Jak poinformował brytyjski dziennik, grupy biznesowe, reprezentujące duże i małe przedsiębiorstwa w USA, wezwały do szybkiego przeprowadzenia procesu zwrotu kosztów, choć przedstawiciele administracji w Waszyngtonie i analitycy przestrzegają, że może on zająć nawet lata. – Szybki zwrot niedopuszczalnych ceł będzie miał znaczenie dla ponad 200 tys. małych przedsiębiorstw importowych w tym kraju i pomoże wesprzeć silniejszy wzrost gospodarczy w tym roku – ocenił Neil Bradley z Amerykańskiej Izby Handlowej (US Chamber of Commerce), cytowany przez „FT”.

UE też liczy na odzyskanie pieniędzy

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w sobotę, że spodziewa się niższego obciążenia taryfowego niemieckiej gospodarki po orzeczeniu Sądu Najwyższego USA, który zniósł znaczną część ceł handlowych prezydenta Donalda Trumpa. W rozmowie z niemiecką stacją ARD Merz powiedział, że konieczne są rozmowy z Waszyngtonem, zanim niemieckie firmy będą mogły odzyskać miliardy dolarów i zapowiedział, że kraje Unii Europejskiej będą ściśle koordynować swoje działania przed zbliżającą się jego wizytą w USA. - Będziemy mieli bardzo jasne stanowisko europejskie w tej sprawie, ponieważ polityka taryfowa jest sprawą Unii Europejskiej, a nie poszczególnych państw członkowskich, i udam się do Waszyngtonu ze skoordynowanym stanowiskiem europejskim – powiedział Merz.

Bruksela ma narzędzia, by odpowiedzieć Stanom Zjednoczonym na cła ogłoszone w piątek przez prezydenta Donalda Trumpa - powiedział w sobotę francuski minister handlu Nicolas Forissier dziennikowi „Financial Times”.