„Chwała mu za to, że był w stanie pogratulować Polakowi wyboru na tak ważne stanowisko” – ocenił. Nie szczędził jednak słów krytyki Andrzejowi Dudzie. „Jeżeli pan prezydent abdykował z uprawiania polityki w Polsce, polityki zagranicznej w szczególności i z uprawiania polityki także wewnętrznej, gdzie nie istnieje w żadnym kryzysie praktycznie, który w Polsce jest, on zawsze jest w tym czasie na nartach, to (…) spotykanie się z nim jest stratą czasu” – stwierdził poseł. „Prezes Kaczyński pokazuje miejsce w szyku wszystkim, (…) zupełnie pomijając prezydenta Dudę, premier Szydło, ministra Waszczykowskiego. Wszyscy dziś w Europie wiedzą, że jedyną osobą w Polsce, która podejmuje decyzje, jest Jarosław Kaczyński” – dodał gość Marcina Zaborskiego.

Zdaniem posła PO, dobrym powodem do spotkania prezydiów klubów PO i Nowoczesnej będzie wniosek o odwołanie premier Beaty Szydło.

„Wspólne posiedzenie prezydiów klubu PO i Nowoczesnej to daleko droga, bo dzisiaj nie ma takiego tematu” – powiedział Sławomir Neumann w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Dopytywany o tę sprawę przez Marcina Zaborskiego dodał jednak, że „dobrym powodem” do takiego spotkania „będzie wniosek o odwołanie premier Beaty Szydło” ze stanowiska. „(W przyszłym tygodniu – Red.) nie ma tygodnia sejmowego, ale jak wniosek będzie gotowy, to przekażemy go kolegom i koleżankom z PSL, Kukiz’15, także z Nowoczesnej – zaznaczył szef klubu parlamentarnego PO. Jak następnie przyznał, kolejnym powodem do spotkania klubów Platformy i Nowoczesnej mogłaby być planowana na 6-7 maja pro-europejska demonstracja.

W przyszłym tygodniu pokażemy kandydata, który mógłby zastąpić Beatę Szydło na stanowisku premiera - zapewnił.

„Mamy świadomość arytmetyki, wiemy, że mamy mniejszość w parlamencie (…), ale uważam, że Polakom należy się poważna debata o tym, co wydarzyło się ostatnio w Europie, i jak zachowywał się polski rząd. Wniosek jest efektem tego, co robiła premier Szydło i minister Waszczykowski” – mówił Sławomir Neumann w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o planowanym wniosku o wotum nieufności wobec gabinetu Beaty Szydło. „Wniosek będzie gotowy jutro, a w przyszłym tygodniu pokażemy kandydata, który mógłby zastąpić Beatę Szydło (na stanowisku premiera – Red.)” – dodał szef klubu parlamentarnego PO. Zapytany, czy tym kandydatem będzie Grzegorz Schetyna, odpowiedział: „Nie jest to takie oczywiste. Grzegorz Schetyna będzie ten wniosek na pewno uzasadniał i mówił, dlaczego ten wniosek składamy”.

