Resort zdrowia przedstawił posłom informację o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych (czyli o sieci szpitali). Nad projektem w tej sprawie pracuje Sejm - w tym tygodniu odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu komisji zdrowia.

"Projekt dotyczący sieci szpitali w kształcie zaproponowanym przez ministra zdrowia jest dla nas nie do zaakceptowania. Nowoczesna deklaruje jednak gotowość do współpracy przy tworzeniu kolejnego projektu tej ważnej reformy" - powiedział Ruciński.

Według posła, projekt o sieci szpitali "mimo słusznych założeń jest nie do zaakceptowania". Jak stwierdził, to, że placówki medyczne muszą spełnić łącznie wiele warunków, aby znaleźć się w sieci szpitali, "w sposób oczywisty eliminuje z niej szereg szpitali publicznych", w tym "bardzo ważnych dla pacjentów szpitali monospecjalistycznych". "Szerszy dostęp szpitali monospecjalistycznych do sieci szpitali jest jednym fundamentalnych warunków jej utworzenia" - dodał.

Kolejną kwestią, która - zdaniem Rucińskiego - wymaga korekty, jest "jawna dyskryminacja szpitali niepublicznych", które "pozbawione są możliwości zakwalifikowania się do tzw. sieci".

"Projektodawca powinien także wziąć pod uwagę, że duża część społeczeństwa, która opłaca ubezpieczenie zdrowotne, z uwagi na lepszą dostępność usług decyduje się na placówki prywatne. Nie możemy zaakceptować projektu, który w zasadzie wyłącza dostęp do sieci podmiotom niepublicznym" - podkreślił Ruciński.

Jego zdaniem, wątpliwości budzi także nadzwyczajny tryb kwalifikacji placówek do sieci szpitali. Bo, jak mówił, ta kwalifikacja odbywa się na podstawie "uznaniowej decyzji ministra zdrowia".

"Ryczałtowe finansowanie szpitali, które znajdą się w sieci szpitali, zmniejszy w nich poziom inwestycji, co swoje konsekwencje znajdzie w obniżeniu jakości oferowanych przez nie usług" - powiedział poseł.

Podkreślił, że system ochrony zdrowia ze względu na "wieloletnie zaniedbania" kolejnych rządów boryka się z licznymi problemami. "Problemy te wymagają przeprowadzenie ważnych i trudnych reform" - dodał.