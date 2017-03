Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia ściąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Przepisy te wzbudziły społeczne protesty.

"Posadź drzewa" to ogólnopolska akcja przygotowana przez Nowoczesną w odpowiedzi - jak podnosi ugrupowanie - na masowe wycinanie zieleni, które spowodowała liberalizacja przepisów dot. wycinki.

Sekretarz klubu Nowoczesnej Monika Rosa poinformowała, że w całej Polsce struktury Nowoczesnej wysłały wnioski do samorządów z prośbą o to, by ci wskazali miejsca, w których obywatele mogą zasadzić drzewa. "Mam pełną świadomość tego, że wiele lat zajmie zanim drzewa osiągną dojrzałość, ale jest to coś, co możemy zrobić wszyscy" - mówiła.

Posłanka Nowoczesnej zwróciła się z apelem do obywateli, by także oni występowali do włodarzy swoich miast z prośbą o wskazanie miejsc, w których można posadzić drzewa. "Jest to coś, co możemy wspólnie zrobić, niezależnie od barw politycznych" - uzasadniała.

Na konferencji prasowej w Sejmie członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Ewa Lieder (N) poinformowała, że Nowoczesna złożyła w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Ustawa ma na celu - informowała Lieder - wyważenie przepisów pomiędzy tymi obowiązującymi, "które pozawalają na masowe wycinanie drzew, nawet tych wartościowych przyrodniczo, krajobrazowo, kulturowo", a tymi, które obowiązywały wcześniej i "były zbyt restrykcyjne".

"Nasza ustawa przewiduje nową formę ochrony (...), żeby samorządy miały szansę zapobiec wycinaniu drzew przyrodniczo bardzo wartościowych" - zaznaczyła posłanka. Nowoczesna proponuje także zmniejszenie opłat i skrócenie terminów uzyskania pozwolenia na wycięcie drzewa.

Lieder zapowiedziała, że podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa będzie przekonywała posłów do rozwiązań przygotowanych przez jej ugrupowanie.