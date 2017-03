Podczas gali wręczenia nagrody dyrektor generalny Peugeot Jean-Philippe Imparato nazwał przyznanie jego firmie tej nagrody "ogromnym zaszczytem".

Nagroda "The European Car of the Year" uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych w świecie motoryzacji. Przyznawana jest rokrocznie od 1964 roku przed rozpoczęciem Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie.

W finałowym gronie siedmiu modeli nominowanych do tegorocznej nagrody oprócz zwycięskiego SUV-a Peugeot 3008 znalazły się: Alfa Romeo Giulia, Citroen C3, Mercedes klasy E, Nissan Micra, hybrydowa Toyota C-HR oraz Volvo S90/V90 - podało AP.

Przyznanie nagrody Peugeotowi zbiegło się z ogłoszeniem w poniedziałek przez jego macierzysty koncern grupę motoryzacyjną PSA Group transakcji przejęcia od General Motors za 2,2 mld euro firmy Opel oraz jego brytyjskiej marki, Vauxhall.

Finałową siódemkę modeli walczących o tytuł europejskiego samochodu roku 2017 wybrano, jak podaje w swoim internetowym serwisie brytyjski "The Telegraph", w 2016 roku. Grupa sędziów złożonych z europejskich dziennikarzy motoryzacyjnych przez kilka miesięcy poddawała je szczegółowym testom, odbywając na nich m.in. próbne jazdy.

Do walki o tytuł europejskiego auta roku mogą stawać modele, które weszły do sprzedaży na co najmniej pięciu rynkach, a ich szacowana roczna sprzedaż musi przekraczać 5 tys. sztuk. (PAP)