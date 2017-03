Do zdarzenia doszło we wtorek w czasie, gdy część uczniów szkoły podstawowej w Wołczynie czekała na powrót do domu. Na teren szkoły wbiegł zachowujący się agresywnie dzik. Zwierzę zastrzelił wezwany na miejsce myśliwy.

Według relacji policjanta, do szkoły natychmiast przyjechali strażacy, funkcjonariusze policji oraz staż miejska. Mundurowi odgrodzili postronnych od miejsca, gdzie znajdował się dzik. Powiadomiono także powiatowego lekarza weterynarii. Zagonione w zamkniętym terenie było agresywne. Dzika zastrzelił myśliwy z miejscowego koła łowieckiego.

Sprawę interwencji i zasadności użycia ostrej amunicji na terenie zabudowanym bada Państwowa Straż Łowiecka. (PAP)