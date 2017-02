Zgodę na zaciągnięcie kredytu wyraził we wtorek sejmik województwa mazowieckiego - poinformował na briefingu prasowym Struzik. Zaznaczył, że województwo mazowieckie spłaca zobowiązania dotyczące obligacji z 2009 r. Dodał, że kredyt bankowy w wysokości 300 mln zł umożliwi spłatę tych zobowiązań i uwolni środki w tej wysokości w budżecie województwa mazowieckiego. Jest to kredyt z pięcioletnim okresem karencji; będzie spłacany do 2039 r. - poinformował Struzik.

W latach 2017-2019 samorząd województwa mazowieckiego planuje przeznaczyć na modernizację i rozbudowę dróg wojewódzkich, mazowieckich szpitali i instytucji kultury blisko 330 mln zł - informuje rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zrealizowanych ma zostać ponad 60 inwestycji, które obejmą ok. 90 km dróg, trzynaście szpitali i pięć instytucji kultury.

W sumie na rozbudowę i modernizację dróg w latach 2017-2019 przeznaczonych zostanie 250 mln zł; w 2017 - 100 mln zł; w 2018 r. - ponad 125 mln zł, a w 2019 - 24,5 mln zł. "Modernizacje oraz rozbudowy obejmą te drogi, które są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają podjęcia pilnych prac remontowych" - czytamy w komunikacie.

W tym samym okresie w ramach dodatkowych środków ma zostać zrealizowanych 15 inwestycji w obszarze ochrony zdrowia - zapowiedziano. "W sumie pochłoną one około 72 mln zł. W 2017 r. na modernizację i rozbudowę mazowieckich szpitali zostanie przeznaczonych ponad 27 mln zł; w 2018 - ponad 44 mln zł, a w 2019 r. - 505 tys." - informuje urząd marszałkowski. Najwięcej - 12 mln zł - ma trafić do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

Dodatkowe środki mają trafić do pięciu instytucji kultury, które zrealizują sześć projektów. W sumie w 2017 r. na modernizację i remonty muzeów zostanie przeznaczonych blisko 6 mln zł, a w 2018 - 6,3 mln zł - poinformowano w komunikacie. 7 mln zł ma trafić do Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, 3 mln zł ma otrzymać Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Mniejsze środki trafią do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. (PAP)