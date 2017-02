Włochy: Zakaz ruchu samochodów w Rzymie z powodu smogu

Z powodu utrzymującego się smogu w niedzielę w Rzymie wprowadzono zakaz ruchu samochodów od rana do południa i od godz. 17.30 do 20.30. Godziny "ekologicznej niedzieli" dostosowano do popołudniowego meczu piłki nożnej na stadionie olimpijskim.