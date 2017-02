Francja: Młodzi ludzie w proteście przeciwko policji blokują wejścia do szkół

Za pomocą płonących kubłów na śmieci i prowizorycznych barykad młodzi ludzie zablokowali w czwartek wejścia do 16 liceów w Paryżu, by zaprotestować przeciwko brutalnemu zatrzymaniu przez policję 22-letniego czarnoskórego mężczyzny. Doszło do starć.