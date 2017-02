Kontrowersje wzbudziła m.in. zaproponowana w rządowym projekcie zmiana pozbawiająca celników prawa do podwójnych odpraw. Obecny na posiedzeniu wiceminister finansów, szef KAS Marian Banaś tłumaczył, że intencją rządu było to, aby funkcjonariusze Służby Celnej byli traktowani na równi z funkcjonariuszami policji oraz funkcjonariuszami straży granicznej.

"Chodzi o to, że tutaj może dojść do zbiegu uprawnień do świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem z pracy, czy służby i nabycia prawa do emerytury. Mieliby oni podwójnie wypłaconą odprawę. W naszym odczuciu byłoby to społecznie niesprawiedliwe. W związku z tym przyjęliśmy takie rozwiązanie" - tłumaczył Banaś.

Sławomir Siwy ze ZZ Celnicy PL mówił, że demokratyczne państwo prawa powinno gwarantować obywatelom pewność prawa - niektórzy mogli na podstawie prawa przewidującego dwie odprawy zaplanować jakieś działania. Dlatego związkowcy uważają, że zmiana nie jest zasadna.

"Te odprawy są z dwóch różnych zupełnie tytułów prawnych. Jedna z tytułu restrukturyzacji, druga z tytułu odejścia na emeryturę" - mówił Siwy. Jego zdaniem porównanie do policji, czy straży granicznej jest o tyle niewłaściwe, że tam nie ma restrukturyzacji przewidzianej wobec celników przez ustawę o KAS.

Banaś pytany był także o sprawę obywatelskiego projektu przewidującego objęcie celników emeryturami mundurowymi. Wyjaśnił, że wkrótce przedstawi stanowisko w sprawie świadczeń emerytalnych dla celników. "Na początku marca będziemy procedować tę ustawę. Kwestie emerytalne będą załatwione w najbliższym czasie" - dodał.

Dyskusje wzbudziła także zmiana mówiąca, że funkcjonariusz odwołany ze stanowiska służbowego lub przeniesiony na niższe stanowisko służbowe zachowuje prawo do uposażenia pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku przez okres 3 miesięcy. Przedstawiciele celników tłumaczyli, że w policji i służbie celnej nie obniża się wynagrodzeń funkcjonariuszom przenoszonym na inne stanowisko.

Zdaniem wiceprzewodniczącej komisji Krystyny Skowrońskiej (PO) zmiana jest zaskakująca - pierwotnie przewidywano bowiem, że funkcjonariusze zachowają dotychczasowe wynagrodzenie przez okres 6 miesięczny. Posłanka pytała też, ilu celników zostanie zatrudnionych po wejściu w życie KAS.

"Chodzi o to, abyśmy wszystkich równo traktowali, a w służbie cywilnej odprawa wynosi trzy miesiące. Dlatego utrzymanie 6 miesięcy byłoby dyskryminujące dla pozostałych" - powiedział Banaś. Wyjaśnił, że w nowej strukturze będzie zatrudnionych ok. 10 tys. funkcjonariuszy wobec 14,5 tys. obecnie.

Na początku grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zakłada ona, że służba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostaną 1 marca 2017 r. skonsolidowane i przekształcone w KAS. Na początku grudnia na stanowisko szefa KAS został powołany Marian Banaś.

W środę podczas pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o KAS Banaś tłumaczył, że zmiany pozwolą m.in. - jeszcze przed marcem br. - powołać zastępców szefa KAS, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jego zastępcę, dyrektora izby administracji skarbowej i jego zastępcę, naczelnika urzędu celno-skarbowego i jego zastępcę oraz dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i jego zastępcę.

Jak przekonywał, podczas listopadowych prac nad ustawą o KAS procedowane były inne ustawy, których wtedy nie można było zharmonizować. Chodzi przede wszystkim o nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług z grudnia ub. roku. Ustawą tą wprowadzone zostały dodatkowe rozwiązania, mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Rozwiązania te zostały wprowadzone przez zmiany obowiązujących już przepisów, jak i wprowadzenie zupełnie nowych regulacji. Część zmienianych przepisów zawarta została również w ustawie – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Jak wskazał, podobna sytuacja wystąpiła w przypadku nowelizacji ustawy z końca listopada 2016 r. dotyczącej kierujących pojazdami.

Projekt nowelizacji o KAS zakłada też m.in. zamiany w ustawie o służbie cywilnej, co ma pozwolić na jednoznaczne określenie statusu pracowników Krajowej Informacji Skarbowej oraz izb administracji skarbowej jako członków korpusu służby cywilnej.

Znowelizowane przepisy powinny wejść w życie przed 1 marca br., kiedy ma zacząć działać KAS.

KAS - zgodnie z ustawą - to wyspecjalizowana administracja rządowa wykonującą zadania z zakresu realizacji: dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. KAS ma zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej, ma zapewnić obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

W ramach KAS zostanie wyodrębniona Służba Celno-Skarbowa, będąca jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

Ustawa przewiduje m.in. powstanie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, który ma służyć m.in. gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych związanych z obowiązkami podatkowymi i celnymi.

W skład KAS mają wchodzić: komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra finansów; Krajowa Informacja Skarbowa; izby administracji skarbowej; urzędy skarbowe; urzędy celno-skarbowe; Krajowa Szkoła Skarbowości; Centrum Informatyki KAS. (PAP)