"Żadnych przeprosin panie Schetyna nie będzie, niech pan nie odwraca kota ogonem. Dzisiejsze pańskie wystąpienie to była kompromitacja i Jarosław Kaczyński w swoim 5 -minutowym wystąpieniu, jak to mówią internauci, pana +zaorał+" - oświadczyła posłanka PiS.

Mazurek oceniła również, że w trakcie środowej debaty nad odwołaniem Kuchcińskiego Grzegorz Schetyna się skompromitował.

Podczas porannej debaty nad wnioskiem PO o odwołanie Kuchcińskiego, Kaczyński zwracając się do opozycji powiedział: "Wyście blokowali Sejm, postępowaliście jak Samoobrona. Kiedy to robiła Samoobrona, to nie mieliście żadnych wątpliwości, że trzeba użyć siły, myśmy siły nie użyli, chociaż były wszelkie przesłanki prawne do tego, żeby jej użyć" - powiedział Kaczyński podczas debaty w Sejmie nad wnioskiem o odwołaniem Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Zadeklarował też, że PiS nie użyje siły.

Na uwagę za sali, że politycy PiS są "ludzkimi panami", Kaczyński powiedział: "Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych".

Grzegorz Schetyna powiedział dziennikarzom w Sejmie, że po tej wypowiedzi prezesa PiS "należą nam się wszystkim przeprosiny ze strony Jarosława Kaczyńskiego".

Rzeczniczka PiS pytana o słowa Jarosława Kaczyńskiego powiedziała do dziennikarzy: "jeżeli z ław PO padają słowa, czy jesteśmy panami, to proszę państwa - czy pani nie jest panem sytuacji, bo ja jestem i przypuszczam, że każdy z nas jest".

Pytana, czy prezes PiS powinien podchwytywać takie słowa z sali odparła: "a dlaczego nie?" "Nie jest tak, że tylko i wyłącznie politykom PO wolno wszystko, a nam jako opcji rządzącej, czy Jarosławowi Kaczyńskiemu nie wolno nic" - zaznaczyła posłanka.

Jak dodała, często dochodzi do polemiki pomiędzy posłami na sali sejmowej, a osobą przemawiającą z mównicy. "Tak też miało miejsce w tej sytuacji. Nie wstydzimy się tego, że jesteśmy dobrze wychowani, kulturalni i nie wstydzimy się tego i nie będziemy zaprzeczać, że jesteśmy panami. Bo każdy jest panem swojej sytuacji, przypuszczam, że politycy PO też by tego nie zakwestionowali" - podkreśliła.