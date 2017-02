Iran: Chamenei wzywa Palestyńczyków do powstania przeciw Izraelowi

Najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał we wtorek Palestyńczyków, aby wzniecili powstanie przeciwko Izraelowi. Wg Chameneia rząd państwa żydowskiego to "nowotwór", z którym Palestyńczycy muszą się ścierać aż do chwili wyzwolenia.