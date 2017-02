"Dzisiaj zaproponowano konkretną reformę zasad komitologii, by państwa członkowskie uczestniczące w tym procesie mogły robić to w przejrzysty sposób, eliminując tym samym wstrzymywanie się od głosu w niektórych sprawach" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Strasburgu rzecznik Komisji Europejskiej Margaritas Schinas.

O ile zwykle w debatach dotyczących funkcjonowania UE instytucje opowiadają się za tym, by mieć więcej władzy, a państwa członkowskie nie chcą im jej oddawać, to w tym przypadku jest zupełnie odwrotnie. Dlaczego? Bo stolice nie chcą ponosić kosztów politycznych niektórych decyzji.

Uciekanie państw członkowskich przed podjęciem decyzji zmuszało Komisję Europejską do podejmowania rozstrzygnięć, często w trudnych czy wywołujących kontrowersje sprawach. Gdy później pojawiała się krytyka ze strony opinii publicznej, stolice umywały ręce wskazując na Brukselę jako na winowajcę.

W Komisji Europejskiej już od dłuższego czasu rosła frustracja takim stanem rzeczy. We wrześniu szef KE Jean-Claude Juncker zapowiedział zmianę przepisów. "Nie powinno być tak, że w przypadku gdy państwa członkowskie UE nie mogą zdecydować między sobą, czy wprowadzić zakaz stosowania glifosatu w herbicydach, Komisja zostaje zmuszona przez Parlament i Radę do podjęcia decyzji w tej sprawie" - mówił w PE.

Spór o glifosat toczy się w UE od kilku lat, a na dobre rozgorzał rok temu, głównie w związku z tym, że w lipcu 2016 roku wygasała dotychczasowa licencja na stosowanie tego herbicydu w UE. Glifosat to aktywna substancja stosowana głównie w środkach chwastobójczych.

Pierwotnie KE chciała przedłużenia autoryzacji na kolejne 15 lat, ale pojawiły się wątpliwości co do szkodliwości substancji. Eksperci byli podzieleni: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uważał herbicyd za bezpieczny dla ludzi, ale już należąca do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) twierdziła, że środek może być rakotwórczy.

Państwa UE przez długi czas nie mogły dojść w tej kwestii do porozumienia. Ostatecznie KE na własną rękę podjęła decyzję o przedłużeniu autoryzacji licencji na glifosat do końca 2017 roku.

Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, Komisja zaproponowała we wtorek zmianę zasad głosowania na ostatnim etapie procedury komitetowej (komitetu odwoławczego), tak by brane były pod uwagę wyłącznie głosy za lub przeciw danemu projektowi. W ten sposób zmaleć ma liczba przypadków wstrzymania się od głosu, czy takich, w których komitet nie jest w stanie zająć stanowiska, lecz musi zająć się tym Komisja.

Jeśli krajowi eksperci nie zajmą stanowiska, KE chce mieć możliwość przekazania sprawy do rozpatrzenia ministrom. Dzięki temu najtrudniejsze decyzje będą dyskutowane na poziomie politycznym. Innym ze środków nacisku na stolice ma być podawanie do publicznej wiadomości, kto jak głosował (na szczeblu komitetu odwoławczego).

W większości przypadków procedura komitologii funkcjonuje dobrze. Jednak w kilku głośnych przypadkach przez brak opinii podjęcie ostatecznej decyzji zostało zrzucone na KE. W ciągu ostatnich dwóch lat (w 2015 r. i 2016 r.) stało się tak w przypadku 17 aktów prawnych, które dotyczyły zezwolenia na stosowanie glifosatu czy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Państwa członkowskie nie były w tych sprawach w stanie zająć stanowiska za decyzją ani przeciwko niej.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w dotyczącego komitologii trafi teraz do Parlamentu Europejskiego i Rady, w której zasiadają przedstawiciele państw członkowskich. To te instytucje zdecydują o ostatecznym kształcie przepisów.

Krzysztof Strzępka (PAP)