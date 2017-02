W listopadzie 2016 r. tygodnik "Newsweek" podał, że w 2013 r. Solidarna Polska za ok. 40 tys. euro, przekazanych jej przez europejską partię MELD (Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji) miała w Krakowie zorganizować "kongres klimatyczny" na 800 osób, który w rzeczywistości miał się okazać konwencją przedwyborczą partii.źródło: Flickr.com

Wszczęto śledztwo ws. finansowania Solidarnej Polski - poinformował we wtorek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Michał Dziekański. SP konsekwentnie zaprzecza, by w finansowaniu partii doszło do jakichś nieprawidłowości.