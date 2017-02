Stefaniak odniósł się w ten sposób do słów lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w piątkowych "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce stwierdził, że "frankowicze" powinni "wziąć sprawy we własne ręce i zacząć walczyć w sądach", ponieważ - według niego - "rząd nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego".źródło: ShutterStock