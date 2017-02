Premier w środę złożyła wizytę w Holandii, podczas której rozmawiała z premierem tego kraju Markiem Rutte. W ambasadzie RP spotkała się także z przedstawicielami Polonii.

Szefowa rządu w trakcie spotkania dziękowała im za to, że są w Holandii ambasadorami polskości i dbają o polskie tradycje. "Dzięki waszej postawie i inicjatywom Polska może mówić, że jest państwem niezwykle szanowanym, państwem, z którym chcą inni współpracować, państwem bezpiecznym, dbającym o swoich obywateli, swoją historię i kulturę" - zwróciła się do zgromadzonych.

Podkreślała, że polski rząd jest "do dyspozycji" Polonii i jest gotowy do współpracy ze wszystkimi organizacjami polonijnymi. "Chcemy państwa zaangażowanie wspierać jeszcze bardziej" - deklarowała szefowa rządu.

"Zawsze dla was w waszym domu nad Wisłą drzwi pozostają otwarte" - podkreślała premier. "Jesteśmy zawsze gotowi wspierać wszystkie inicjatywy, które państwo tutaj podejmują, ale też zapraszamy was do waszej ojczyzny, do tego, by państwo jak najczęściej zaglądali nad Wisłę" - mówiła do uczestników spotkania.

"A tych z państwa, którzy myślą o powrocie, mam nadzieję, że przekonamy o tym, że nad Wisłą, w bezpiecznym domu, można spokojnie myśleć o przyszłości" - zaznaczyła. Zwróciła się z prośbą do przedstawicieli Polonii, by dalej pracowali na rzecz Polski.

W obecności premier zostały wręczone odznaczenia przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP został uhonorowany Eugeniusz Kowalski za "wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej oraz kultywowanie pamięci o polskich żołnierzach biorących udział w drugiej wojnie światowej". Za "wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej i patriotycznej" Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał ks. Sławomir Klim.

W Holandii według oficjalnego rejestru mieszka 150 tys. Polaków. Rejestracja w tym kraju dla polskich obywateli nie jest obowiązkowa; według nieoficjalnych szacunków liczba rodaków pracujących i mieszkających w Holandii może być dwa razy większa.